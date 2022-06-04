Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı - Son Dakika
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Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

04.06.2022 09:37

Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirdi.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Küçükbaş kurbanlıkların henüz getirilmediği hayvan pazarında, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki Polat isimli boğa, pazarın gözdesi oldu.

Boğanın sahibi Yalçın Polat, AA muhabirine, hayvanı Narman ilçesinde yetiştirdiğini, fiyatının ise 45 bin lira olarak belirlediğini söyledi.

Kurbanlık olmak için pazara gelenlerden Mesut Kasımoğlu ise piyasanın yüksek olduğunu, vatandaşların almak yerine piyasayı görmek için gezmeye geldiğini ifade etti.

Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı - Son Dakika

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