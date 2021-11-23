Erzurum'daki İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesinde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Erzurum'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük il halk kütüphanelerinden olan İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, bir haftada yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesinde ziyaretçi sayısı bakımından rekor kırıldığı bildirildi.

Bir haftada yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanede, cumartesi günü 4 bin okuyucunun ağırlandığı belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Bu, geleceğimiz adına son derece ümit verici ve Erzurum adına da övünülecek bir durumdur. Kütüphane kullanımında Türkiye sıralamasında yer alan şehrimiz, bu haklı gururu bir kültür şehri olarak her şekilde hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gençleri ve öğrencileri kütüphaneye çağıran Almaz, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde bir milyonu aşkın materyal, onlarca çalışma salonu, sesli grup çalışmalarının yapıldığı alanlar, konferans, sinema ve spor salonları gibi alanlarla 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 yaş çocuklar için özel bölümler bulunmaktadır. Kütüphanemizde çeşitli kurslar ve etkinlikler yapılmaktadır. Yapıldığında 'bu kadar büyük bir kütüphaneyi kim kullanacak veya nasıl doldurulacak' denilirken an itibarıyla adeta randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Sesli salonlar ve etkinlik salonlarına artık randevuyla okuyucu almaktayız."