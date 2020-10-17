Erzurum'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan Melek Bulut'un (73) önceki gece evinde boğazı kesilmiş bulunmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli Mustafa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesine götürüldü.

TOKİ konutlarındaki müteahhit firmada tamirat ve tesisat işleri yaptığı belirlenen şüphelinin cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sürüyor.