Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu - Son Dakika

Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerince çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki B.K, S.T. ve Z.P. yaralandı.

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