Erzurum'daki kazada ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Erzurum- Aşkale kara yolunun Çiğdemli Mahallesi mevkisinde Ü.T. idaresindeki 48 DM 612 plakalı otomobil, Çiğdemli Mahallesi'nden ana yola çıkan D.Ç. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı otomobille çarpıştı.
D.Ç. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın tamamen birbirinden ayrılan parçaları yaklaşık 15 metre savruldu.
Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki B.K, S.T. ve Z.P. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerince çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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