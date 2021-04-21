Son dakika gündem: KAZA YAPAN MAKAM ARACINDA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

OLUR Belediye Başkanına ait makam aracı şarampole yuvarlandı. Yüzlerce metre sürüklenen aracın içerisinde bulanan 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 1600 sıralarında Oltu, Kaleboğaz mevkiinde meydana geldi. Olur Kaymakamı İlker Eker, Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve koruma polisi Murat Keskin'in içinde bulunduğu 25 FE 002 plakalı makam aracı, sürücüsü Sinan Yıldırım'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı duyan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, hastanede tedavi altına alınan yararlıları ziyaret etti. Kaymakam Turan, Arkadaşların hayati tehlikeleri yok. Durumları gayet iyi. Yaralanan Belediye Başkanımız Sıddık Demircan, kazada en fazla darbeye mahruz kalan kişi olmuş. Çok şükür onun da ciddi bir problemi yok. Sağlık çalışanları tarafından yaralılarla yakınen ilgileniliyor. İnşallah hepsi en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Ucuz atlatılmış. Kazanın şekline bakacak olursak aracın fotoğraflarını gördükten sonra arkadaşların bu durumu beni mutlu etti diye konuştu.