Son dakika haberi! ERZURUM'DAKİ KAZADA OLUR KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKANI İLE 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Erzurum'dan Olur ilçesine giderken kaza yapan ve Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Kaymakam İlker Eken, Belediye Başkanı Sıddık Demircan, koruma polisi Murat Keskin ve makam aracının sürücüsü Sinan Yıldırım'ın tedavileri devam ediyor. Başkan Demircan ve koruma polisi Keskin ambulansla Erzurum'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.

ÖNLERİNE KÖPEK ÇIKMIŞ

Kazanın aniden önlerine çıkan köpeğin neden olduğunu söyleyen Başkan Keskin'in makam şoförü Sinan Yıldırım, İlçeye yaklaşık 8 kilometre vardı. Trafik levhalarının arkasından bir köpek aniden yola çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırınca adeta uçtuk. Hava yastıklarının tamamı açıldı. Taklalar atan araç en son son benim üzerime düştü. Camdan dışarıya vücudumun yarısını çıkarabildim. Sonra kazayı görüp yanımıza gelenler aracı üzerimden kaldırıp önce beni sonra korumayı, kaymakam ve en son belediye başkanımızı çıkardılar diye konuştu.