Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 10 ev ve 2 ahır yandı.

Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 10 ev ve 2 ahır yandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Dikyar Mahallesi'nde bir evin elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek tüm köyü sardı. Köylülerin müdahalede yetersiz kaldığı yangında 10 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.


Yangına Uzundere ve Tortum itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangının meydana getirdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Ekiplerin köyde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.


Yangının ardından Uzundere Kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD İl Müdürü, jandarma ve kurtarma ekipleri köyde incelemelerde bulundular. - ERZURUM

Uzundere, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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