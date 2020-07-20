Erzurum'daki Kuzgun Göleti doğa turizmine kazandırılacak - Son Dakika

Erzurum'daki Kuzgun Göleti doğa turizmine kazandırılacak

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırlarındaki Kuzgun Göleti'nin doğa turizmine kazandırılması için proje hazırlandığını bildirdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırlarındaki Kuzgun Göleti'nin doğa turizmine kazandırılması için proje hazırlandığını bildirdi.

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Orhan, yazılı açıklamasında, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında çeşitli ekinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hafta sonunda Alpin Out Door Doğa Sporları Derneğince, ilçesi sınırlarındaki Kuzgun Barajı çevresinde düzenlenen bisiklet turu ve balık tutma etkinliğine katıldığını belirtti.

İlçenin doğa sporlarına el verişli olduğunu belirten Orhan,"Aziziye'miz yeşili ve doğal bitki örtüsü ile cazibesini daha da artıracaktır. Bol oksijen ve görsel güzelliği ile büyüleyen Kuzgun Göleti'nin turizme kazandırılması için proje hazırlıkları sürüyor. İlçemiz doğa turizmi açısından büyük potansiyelleri barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Orhan, Erzurum'un keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Erzurum kışıyla, baharıyla her anlamda turizmcilerin tercih edeceği ender vilayetlerden biri. Aynı anda kışı ve yaz turizmini değerlendirmenin de mümkün olduğu böylesi bir mucize, aslında büyük potansiyellerinin de varlığına işarettir. Yatırımcılarımızın bu potansiyelleri iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bol oksijen ve temiz havayı ciğerlerinize kadar hissettiğiniz Kuzgun Göleti ve çevresi adeta büyülüyor."

Belediye olarak gölet ve alanların korunması ve turizme kazandırılması için projelerin hazırlık aşamasında olduğunu dile getiren Orhan, yerli ve yabancı misafirleri Aziziye ilçesinin eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti.

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'daki Kuzgun Göleti doğa turizmine kazandırılacak - Son Dakika
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