Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak - Son Dakika

Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak

05.01.2021 13:56

Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak Erzurum Valiliği ve TARNET arasında tablet protokolü imzalandı Erzurum Valiliği ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında öğrencilere dağıtılacak olan 600 tabletin protokolü imzalandı.

Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak

Erzurum Valiliği ve TARNET arasında tablet protokolü imzalandı

ERZURUM - Erzurum Valiliği ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında öğrencilere dağıtılacak olan 600 tabletin protokolü imzalandı.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve birim amirleri katıldı. TARNET tarafından Erzurum'da ihtiyacı olan öğrencilere 600 tablet gönderildi.

TARNET tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacağını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Özellikle son bir yıldır yaşadığımız pandemiden sonra tarımın ne kadar önemli olduğu, gıdanın ne kadar değerli olduğu, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gördü ve gözlemledi. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri maske bulamaz oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem pandemiyi çok güçlü bir şekilde yönettik, hem de vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karışladık. Bize pandemi gösterdi ki okulları falan kapatınca öğrencilerimizin eğitimini uzaktan yapmak durumda kaldık. Buna yönelik olarak ülkemizin bir hazırlığı vardı. Toplamda 150 bin öğrencimiz var. Bir proje uyguluyoruz. Erzurum'da Başarıyı Artırma Projesinin çok faydasını gördük. Hem lise giriş sınavlarında hem de üniversite sınavlarında başarı durumunda hedeflediğimizin iki katı kadar iyileşme sağladık. EBA erişimi olmayan öğrencilere yönelik olarak tablet dağıtımı ile ilgili bütün Türkiye'de ihtiyaç oldu. 30 bine yakın öğrencimizin tablete ihtiyacı olduğunu değerlendiriyoruz. Televizyonda da eğitimler devam ediyor ama internet üzerinden eğitim almalarını da istiyoruz. Bakanlığımızca ilimizde 30 binden 11 bin tablet planlaması var. 11 bin tabletten bugün itibariyle yaklaşık 2 bini ilimize ulaştı. Hayırseverlerimizce yaklaşık 600 tableti de ulaştırdık. Bugün de Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize tablet dağıtımı yapılacak. Yaklaşık 3 bin tableti dağıtmış olacağız. Hedefimiz hem Ankara'nın hem de mahalli destekler ile tablet ihtiyaçlarını bir yıl içerisinde karşılamak" şeklinde konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise "Pandemi de günümüze etkisi anlamında Selçuk Bayraktar beyin başlattığı özellikle internet yoluyla uzaktan eğitimi kolaylaştırması noktasında bir kampanya var. Bu kampanyada tablet bilgisayarların özellikle kırsalda yaşayan çocuklarımıza iletilmesi noktasında başlatılan bir kampanyaydı ve Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu kampanyaya 1000 tablet üzerinden katılmıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde de 1000 tabletin 600 tanesi Erzurum'da ki çocuklarımız için tahsisi uygun görüldü. Bugün burada bir taraftan protokolü imzalayacağız ama önden karayolu ile gönderdiğimiz tabletimiz de Milli Eğitim Müdürlüğümüze ulaştı" açıklamalarında bulundu.

Açıklamaların ardından iki kurum arasında protokol imzalandı.

Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak
Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak

Erzurum, Tablet, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da ki öğrencilere 600 tablet dağıtılacak - Son Dakika


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