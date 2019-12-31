Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi

6 saat önce

Erzurum'daki şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya için cenaze töreni düzenlendi.

Erzurum'daki şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya için cenaze töreni düzenlendi

Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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