Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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Erzurum'daki şehit uzman çavuş rahmi kaya için cenaze töreni düzenlendi
6 saat önce
Erzurum'daki şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
Erzurum'daki şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya için cenaze töreni düzenlendi
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