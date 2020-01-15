Erzurum'daki taşıt verileri açıklandı - Son Dakika

Erzurum'da Kasım 2019 dönemi bazında trafiğe 119 bin 782 motorlu kara taşıtının kayıtlı olduğu açıklandı. Bölge illeri içinde araç varlığı bakımından 3'üncü sırayı alan Erzurum'un taşıt sayısı bölge toplamında yüzde 15.4'lük oran edindi. İlde bin kişiye düşen otomobil sayısı 77 olarak kaydedildi. Araç sayısında yıllık değişim oranı yüzde 0.32 oldu.



ERZURUM KASIM 2019 VERİLERİ



2019 yılı Kasım ayı ölçeğinde Erzurum trafiğine 59 bin 79 otomobil, 2 bin 789 minibüs, bin 191 otobüs, 26 bin 898 kamyonet, 5 bin 828 kamyon, 2 bin 935 motosiklet, 716 özel amaçlı taşıt, 20 bin 346 traktör olarak toplam 119 bin 782 aracın kayıtlı olduğu bildirildi. Araç toplamı içinde otomobil varlığı oranı yüzde 49,32 oldu.



2019 KASIM DÖNEMİ BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM



TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, Erzurum'da 119 bin 782, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 195 bin 393, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 319 bin 975, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 776 bin 778 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.



KASIM AYI BÖLGESEL OTOMOBİL VARLIĞI VE ERZURUM



TÜİK 2019 Kasım dönemi motorlu kara taşıtları iller dağılım sonuçlarına göre; Erzurum'da 59 bin 79, KUDAKA istatistik Bölgesinde 94 bin 224, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 125 bin 103, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde toplam 341 bin 513 otomobil trafiğe kayıtlı durumda. Erzurum'un otomobil varlığının bölge toplamındaki payı ise yüzde 17.29 oldu.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAÇ VARLIĞI



Doğu Anadolu Bölgesi illerinde, 341 bin 513 otomobil, 33 bin 179 minibüs, 6 bin 629 otobüs, 167 bin 454 kamyonet, 38 bin 723 kamyon, 44 bin 932 motosiklet, 5 bin 953 özel amaçlı taşıt ve 138 bin 395 traktör olmak üzere toplam 776 bin 778 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu bildirildi. Bölgedeki otomobil varlığı, araç toplamında yüzde 43.96'lık oran oluşturdu.



KUZEYDOĞU ANADOLU İSTATİSTİK BÖLGESİ



Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, 125 bin 1033 otomobil, 11 bin 325 minibüs, 2 bin 848 otobüs, 64 bin 809 kamyonet, 16 bin 85 kamyon, 22 bin 426 motosiklet, 2 bin 122 özel amaçlı taşıt ve 75 bin 257 traktör olmak üzere toplam 319 bin 975 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu bildirildi. Bölgedeki otomobil varlığı, araç toplamında yüzde 39,09'luk pay edindi.



KASIM 2019 BÖLGE İLLERİ TAŞIT SAYISI DAĞILIMI



TÜİK verilerine göre, Ağrı'da 31 bin 855, Bingöl'de 17 bin 169, Bitlis'te 22 bin 314, Elazığ'da 126 bin 430, Erzincan'da 59 bin 997, Erzurum'da 119 bin 782, Hakkari'de 9 bin 261, Kars'ta 45 bin 332, Malatya'da 176 bin 392, Muş'ta 33 bin 787, Tunceli'de 9 bin 351, Van'da 77 bin 713, Ardahan'da 19 bin 236, Iğdır 'da 28 bin 159 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.



KASIM 2019 BÖLGE İLLERİ OTOMOBİL VARLIĞI



Kasım ayı kaydında, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı Malatya'da 94 bin 175, Elazığ'da 72 bin 87, Erzurum'da 59 bin 79, Van'da 26 bin 995, Erzincan'da 28 bin 447, Kars'ta 11 bin 682, Muş'ta 8 bin 806, Ağrı'da 9 bin 130, Iğdır'da 6 bin 319, Bitlis'te 7 bin 749, Ardahan'da 3 bin 748, Bingöl'de 7 bin 630, Tunceli'de 3 bin 535 ve Hakkari'de 2 bin 131 olarak aktarıldı.



KASIM AYI BÖLGE İLLERİ TRAKTÖR VARLIĞI



TÜİK verilerine göre, Kasım ayı bazında, trafiğe kayıtlı traktör sayısı Malatya'da 25 bin 27, Elazığ'da 11 bin 187, Erzurum'da 20 bin 346, Van'da 9 bin 348, Erzincan'da 7 bin 345, Kars'ta 19 bin 968, Muş'ta 12 bin 735, Ağrı'da 8 bin 860, Iğdır'da 4 bin 774, Bitlis'te 4 bin 58, Ardahan'da 10 bin 689, Bingöl'de bin 192, Tunceli'de bin 799 ve Hakkari'de bin 67 oldu.



ERZURUM 45'İNCİ SIRADA



Kasım ayında da sıralama değişmedi, Erzurum trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 45'inci il oldu. Trafiğe kayıtlı araç sayısının en yüksek olduğu 45 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Tokat, Isparta, Malatya, Çorum, Osmaniye, Sivas, Edirne, Zonguldak, Uşak, Ordu, Burdur, Kırklareli, Kastamonu, Elazığ, Aksaray, Diyarbakır, Nevşehir, Erzurum olarak açıklandı.



TÜRKİYE GENELİ ARAÇ SAYISI 23 MİLYON 170 BİN 769 OLDU



TÜİK verilerine göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye'de toplam araç sayısı ise 23 milyon 170 bin 769 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,5'ini otomobil, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 12'sini kamyonet, yüzde 5'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



AYLIK DEĞİŞİM



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 20,1, otobüste yüzde 0,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5,6, minibüste yüzde 2,4, kamyonda yüzde 2,4 ve otomobilde yüzde 1,4 arttı.



YILLIK DEĞİŞİM



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda yüzde 61,4, motosiklette yüzde 42,3, minibüste yüzde 21,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,9, otobüste yüzde 1,3 artarken, kamyonette yüzde 17,6, traktörde yüzde 10,8 ve otomobilde yüzde 1,5 azaldı.



TOPLAM ARAÇ SAYISI 23 MİLYON 170 BİN 769



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 milyon 170 bin 769 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



DEVİR



Kasım ayında 921 379 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 73,7'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 3,5'ini motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



OCAK-KASIM 2019 DÖNEMİ



Ocak-Kasım döneminde 607 bin 595 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 28,3 azalarak 607 bin 595 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,9 artarak 308 bin 470 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 299 bin 125 adet artış gerçekleşti.



YAKIT



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3'ü dizel yakıtlı oldu. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 55,3'ü dizel, yüzde 35,3'ü benzin, yüzde 5,9'u LPG yakıtlı olup, yüzde 3,5'i elektrikli veya hibrit. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508 adet otomobilin ise yüzde 38'i dizel, yüzde 37,4'ü LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.



SİLİNDİR HACMİ



Ocak-Kasım döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 37,6'sı 1501-1600, yüzde 28,5'i 1401-1500, yüzde 13,5'i 1301-1400, yüzde 13,1'i 1300 ve altı, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



RENK



Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 185 bin 934'ü beyaz renkli oldu. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 53,9'u beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,8'i siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerde gerçekleşti. - ERZURUM