Son Dakika Haberleri: Erzurum'daki tefecilik operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'daki tefecilik operasyonu

2 saat önce

Erzurum'da tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'daki tefecilik operasyonu, System.String[]
Erzurum'da tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler N.K, S.A, B.A. ve S.A. mahkemece tutuklandı.
Olay
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında intihar eden O.Y'nin bıraktığı intihar mektubunda yer alan bilgiler ve gelen bazı ihbarlar üzerine soruşturma başlatmış ve tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.
Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda ise bir miktar para, bir av tüfeği, bu silaha ait mermiler ile çok sayıda tapu ve doküman ele geçirmişti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:53:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'daki tefecilik operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]