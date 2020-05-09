Erzurum'daki tesiste ayda 80 milyon maske üretilecek - Son Dakika

Erzurum'da kurulmaya başlanan ve ayda ortalama 80 milyon maskenin üretileceği tesis, açılış için gün sayıyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile önemli bir mücadele verilirken, bir yandan da iş insanları yeni yatırımlar yaparak hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.

İş kadını Sevda Aydın'ın girişimleri sonucu kentteki Aziziye Sanayi Sitesi'nde kurulacak tesiste, Kovid-19 sürecinde kullanılacak maskelerin üretiminin yanı sıra gençlere de istihdam sağlanacak.

El değmeden, tamamen hijyen bir şekilde maske üretimine başlanacak tesis, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise sağlık alanında kullanılan tulum, önlük ve örtü gibi ürünler de yapılacak.

Makineleri Türkiye'de imal edildi

Kovid-19 için maske üretilecek tesiste kullanılacak olan makineler ise Türk ve Alman mühendisler tarafından üretici firmanın taleplerine göre geliştirilip, Türkiye'de imal edildi.

Erzurum Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Türkiye'de farklı noktalarda tekstil üzerine yatırımları bulunan iş kadını Sevda Aydın'ın girişimleri sonucu açılacağını aktardı.

Tesisin kentte 150 kişiye istihdam sağlamasının kendileri için önemli olduğunu belirten Memiş, "Sevda Hanım Türkiye'nin en önemli tekstilcilerinden birisi. Erzurum'a açılacak fabrika sadece şehrimize değil, ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak." dedi.

Memiş, salgı hastalık sürecinde yapılan yatırımlar arasında maske üretim tesisinin ise farklı bir öneme sahip olacağını vurguladı.

15 Haziran'da üretime başlanacak

Kentte maske üretimi için ayrıca canla başla mücadele edildiğini anımsatan Memiş, şöyle devam etti:

"30 makine ile 15 Haziran itibariyle 80 milyon maske üretimi yapılacak. El değmeden maskeler üretilecek. Türkiye'de el değmeden maske üreten fabrika sayısı çok az. Bu tesis aynı zamanda işsiz vatandaşlarımız için istihdam kapısı olacak. Üretime başlayacak olan fabrikamızda üretilen maskeler eğer bakanlığımız uygun görürse, salgın sürecini bizler sağlık bir şekilde tamamlarsak eğer sonraki süreçte yurt dışına da ihraç edilebiliriz."

İş kadını Sevda Aydın da ülkenin her anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini ve iş insanlarının bu süreçte yatırım yapmalarının asli görevleri olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde iş insanlarının ellerini taşın altına koymasının vatani görev olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim için böyle zamanda yatırım yapmak vatani bir görevdir o yüzden ekonomik sorunlar ikinci planda kalır. Biz gereğini yapmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yatırımımız hem istihdam ve üretim kanalından ekonomimize katkı verecek hem de ülkemizin ihtiyacı olan stratejik bir ürünün temininde dışarıya bağımlılığımızı bitirecektir. Kuracağımız fabrikada dünya standartlarında hem medikal ve hem koruyucu tip maske üretimi yapabileceğiz. Ürünlerimiz hijyenik ve mikroorganizmalardan arındırılmış olarak tam otomatik makinalarda üretilecek. Her biri kendi sınıflarındaki CE ve ISO standartlarının gerekliliklerini taşıyacak ve dünyanın her ülkesine ihraç edilebilir kalitede olacak. Tesis Avrupa ve dünyadaki emsallerinden hiçbir şekilde aşağı kalmayacaktır."