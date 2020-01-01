Erzurum'daki trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Erzurum'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

6 saat önce

Erzurum'da 2 noktada meydana gelen trafik kazaları kentte yer alan şehir polis kameralarına yansıdı.

Erzurum'daki trafik kazaları kameralara yansıdı, System.String[]

Erzurum'da 2 noktada meydana gelen trafik kazaları kentte yer alan şehir polis kameralarına yansıdı.


Meydana gelen trafik kazalarının ilkinde Palandöken ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kavşaktan dönüş yapmak isteyen sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yer alan istinat duvarına çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.


Diğer bir kazada ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir kamyonet diğer istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Her iki kazada saniye saniye şehir polis kameralarına yansıdı. - ERZURUM

Palandöken, Yenişehir, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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