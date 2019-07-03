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Erzurum'daki trafik kazası

1 saat önce

Erzurum'da, meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Erzurum'da, meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kentte dün gece üniversite kavşağı ile Kazım Karabekir Stadyumu arasındaki yolda Burhanettin Çolak (58) yönetimindeki 25 LC 342 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki B.K. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden tedavi altına alındı.
Burada 3 kez duran kalbi doktorlarca yeniden çalıştırılan B.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kazada, sürücü Çolak ile B.K'nin kardeşi Ş.K. (13) ve P.B.A. (17) da yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:26 Kaynak: AA
Erzurum, Güncel
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