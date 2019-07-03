Erzurum'daki trafik kazası
1 saat önce
Erzurum'da, meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:26 Kaynak: AA
'da, meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kentte dün gece üniversite kavşağı ile Kazım Karabekir
Stadyumu arasındaki yolda Burhanettin Çolak (58) yönetimindeki 25 LC 342 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki B.K. Atatürk Üniversitesi
Araştırma Hastanesinden tedavi altına alındı.
Burada 3 kez duran kalbi doktorlarca yeniden çalıştırılan B.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kazada, sürücü Çolak ile B.K'nin kardeşi Ş.K. (13) ve P.B.A. (17) da yaralanmıştı.
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