Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına devam ediliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin katıldığı aramalarda, su ve çay çevresinde dron ile geniş açı özelliği bulunan kameralar kullanıyor.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine, kaybolan kişiyi arama tarama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Daha önce iki kişinin cesedini çaydan çıkardıklarını hatırlatan Karslı, şöyle konuştu:

"Jandarma ve AFAD ekiplerimizden oluşan 100 kişilik bir ekiple kaybolan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Muhtemelen birkaç gün içinde bulacağımızı tahmin ediyoruz ama her an bulacakmış gibi olayın olduğu bölge ile Ayvalı Barajı arasındaki 13-14 kilometrelik alanı sürekli tarıyoruz. Van ve Artvin'den iki, jandarmanın da iki olmak üzere toplamda 4 botumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıyı şeridini de hem komanda hem de bizim ekiplerimiz tarıyor."

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.