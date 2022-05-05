Son dakika gündem: Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, dalgıç, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile komandoların katıldığı çalışmalarda, çay çevresinde dron ile geniş açı özelliği bulunan kameralar kullanılıyor.

Van ve Artvin'den iki, jandarmaya ait iki olmak üzere toplamda 4 bot da çalışmalara destek veriyor.

Vali Okay Memiş, çalışmaların sürdüğü bölgedeki incelemelerinin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı öğrenir öğrenmez tüm imkanları olay yerine seferber ettiklerini söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce bölgede bir trafik kazası meydana geldiğini hatırlatan Memiş şunları kaydetti:

"Biz olayı öğrenir öğrenmez jandarmamızla, AFAD, UMKE, 112 ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla arama kurtarma çalışmalarına başladık. Ebe kardeşimiz ve annesinin cenazelerine ulaştık. Ancak babasının cenazesine henüz ulaşamadık. Bütün imkanlarımızı seferber ederek inşallah o kardeşimize de ulaşacağız. Devlet olarak Bakanlığımız bütün imkanlarını seferber etti. İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanlığı, bizler ve diğer yetkililerle birlikte inşallah kısa bir süre içerisinde o kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz. "

Memiş, trafik önlemlerine çok dikkat ettiklerini aktararak sürücülere hız kurallarına uyulması, emniyet kemerlerinin takılması, hatalı sollama yapılmaması ve alkollüyken araç kullanılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Çalışmaları yerinde izleyen kazazedelerin yakınlarıyla da bir süre sohbet eden Memiş, görevlilerden detaylı bilgiler aldı.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.