Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

11.05.2022 19:37

Son dakika haberi: Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 28 Nisan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hazır kıta ve dalgıç, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile komandoların katıldığı çalışmalarda, Oltu Çayı çevresinde ve içinde arama yapılıyor.

Aramalarda, civar illerden gelen jandarmaya ait botlar da çalışmalara destek veriyor.

Çalışmaların genişletilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığında görevli Ankara'dan gelen özel SAK ekibi de su altı kameralarıyla arama çalışmasına katıldı.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personelinin cansız bedenine aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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