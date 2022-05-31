Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi 34 gündür aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu 34 gün önce kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 28 Nisan'da iki otomobilin çarpışıp Oltu çayına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada araçtan düşerek suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) hazır kıta ve dalgıç ekibi, itfaiyenin arama kurtarma görevlileri, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile komandolar katılıyor.

Ekipler, 34 gündür yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Bulut'un bulunması için botlar ve dalgıçlar desteğinde çayın kazanın olduğu bölümünden baraja kadar olan kısmını didik didik arıyor.

Halen su içinde olduğu değerlendirilen Bulut'un cesedinin şişerek su üzerine çıkma ihtimaline karşın ekipler botlarla hem çayın kıyı kesiminde hem de baraj üzerinde sık sık dolaşarak arama yapıyor.

Bulut'un su altında bulunması için de dalgıçlar olası alanlara dalış yapıyor.

Su altı kameralarının da kullanıldığı arama çalışmalarında sudaki görüş mesafesinin oldukça düşük olması ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personelinin cansız bedenine aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.