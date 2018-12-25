Erzurum'daki Uluslararası Koruma Statü ve Başvuru Sahipleri
2 saat önce
Erzurum'da, uluslararası geçici koruma başvuru ve statü sahiplerine iş olanaklarının geliştirilmesi ve geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ile Erzurum Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yapıldığı bildirildi.
Erzurum
'da, uluslararası geçici koruma başvuru ve statü sahiplerine iş olanaklarının geliştirilmesi ve geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ile Erzurum Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yapıldığı bildirildi.
Erzurum Çalışma ve İş Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentte uluslararası geçici koruma başvuru ve statü sahipleri için güvenilir bilgi tabanı oluşturulması, geçimlerini sağlamalarına ve insana yakışır iş olanaklarına erişimlerine yardımcı olmak, sosyal hayata ve iş gücü piyasasına entegre olmalarını sağlamak için Erzurum Çalışma ve İş Kurumu ile Erzurum Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yapıldığı belirtildi.
Çalışma kapsamında söz konusu kurum müdürlerinin bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Kentte bulunan geçici koruma başvuru ve statü sahibi yabancıların profillerinin çıkarılarak şartları uyanların önce kurumda kayıt altına alınması, ardından meslek eğitim kursları ve programlara dahil edilerek nitelik kazandırılması için ortak çalışma kararı alındı. Teknik altyapı çalışmalarına başlaması için yeni yılda Türkiye İş Kurumu personellerinden iş ve meslek danışmanı ve göç idaresi uzmanları bir araya gelerek koordineli çalışma sağlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:51 Kaynak: AA
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