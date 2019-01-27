Son Dakika Haberleri: Erzurum'daki Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parc¸a uyus¸turucu maddeyle aynı o¨zelliklerde 4 parc¸a eroin maddesi ile gözaltına s¸ahsın aracında yapılan aramalarda, suc¸ geliri oldugˆu degˆerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avronun ele gec¸irildiği bildirildi.

Erzurum'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünden, Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parc¸a uyus¸turucu maddeyle aynı o¨zelliklerde 4 parc¸a eroin maddesi ile gözaltına s¸ahsın aracında yapılan aramalarda, suc¸ geliri oldugˆu degˆerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avronun ele gec¸irildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce uyus¸turucu ile mu¨cadele kapsamında yapılan c¸alıs¸malar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum- Erzincan Karayolu u¨zerindeki polis uygulama noktasında s¸u¨phe u¨zerine durdurulan tır ic¸erisinde yapılan aramada, 17 c¸uval ic¸erisinde toplam da 25 bin 834 parc¸a halinde daralı agˆırlıgˆı 1 ton 535 kilogram eroin ele gec¸irildiği hatırlatıldı.

Yakalanan tır s¸ofo¨ru¨ S¸.D. hakkında "uyus¸turucu madde ticareti yapmak" suc¸undan adli is¸lem bas¸latıldığı, konuyla ilgili detaylı aras¸tırmalarda aracın Gu¨rbulak Sınır Kapısı'ndan Tu¨rkiye'ye girdiğine ve Agˆrı u¨zerinden I·stanbul'a dogˆru yola c¸ıktıgˆına, bu kapsamda Erzurum'dan gec¸tigˆi tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıgˆımız koordinesinde uyus¸turucu maddeyi I·stanbul'da teslim alacak s¸ahısların yakalanması amacıyla c¸alıs¸malara bas¸landı. Tırda bulunan yu¨ku¨ teslim almaya gelen H.K. isimli s¸u¨pheli s¸ahıs ile olayla ilgili oldugˆu tespit edilen S.O¨. isimli s¸ahıs, I·stanbul Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri ile yapılan operasyon neticesinde 26 Ocak 2019'da yakalandı.
Ayrıca olay kapsamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parc¸a uyus¸turucu maddeyle aynı o¨zelliklerde 4 parc¸a eroin maddesi ve S.O¨. isimli s¸ahsın aracında yapılan aramalarda ise suc¸ geliri oldugˆu degˆerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele gec¸irildi.

Uyus¸turucu ticareti suc¸unun bas¸ında oldugˆu tespit edilen M.Z.F. isimli s¸ahıs I·stanbul Sabiha Go¨kc¸en Havaalanı'ndan Almanya'ya kac¸arken go¨revlilerimizce yakalandı.
S¸u¨pheli M.Z.F, S¸.D, H.K. ve S.O¨. isimli s¸ahıslar, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆımızca tahsis edilen o¨zel jet uc¸agˆı ile Erzurum'a getirilmis¸ olup haklarında 'Uyus¸turucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suc¸undan yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma devam etmektedir."

Erzurum'da güvenlik güçlerince bir suç şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin biri suç örgütü lideri, 2'si organizatör 4 şüpheli gözaltına alınmış, uyuşturucu miktarının Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ravza Kavakçı'dan Toplantıya Damga Vuran Sözler: Fenerbahçe Madem Yenilecek, Ümraniye Yensin Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları (2) Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 22:52:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'daki Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]