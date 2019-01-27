Erzurum'daki Uyuşturucu Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Erzurum
'da yakalanan 25 bin 834 parc¸a uyus¸turucu maddeyle aynı o¨zelliklerde 4 parc¸a eroin maddesi ile gözaltına s¸ahsın aracında yapılan aramalarda, suc¸ geliri oldugˆu degˆerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avronun ele gec¸irildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik
Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce uyus¸turucu ile mu¨cadele kapsamında yapılan c¸alıs¸malar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum- Erzincan
Karayolu u¨zerindeki polis uygulama noktasında s¸u¨phe u¨zerine durdurulan tır ic¸erisinde yapılan aramada, 17 c¸uval ic¸erisinde toplam da 25 bin 834 parc¸a halinde daralı agˆırlıgˆı 1 ton 535 kilogram eroin ele gec¸irildiği hatırlatıldı.
Yakalanan tır s¸ofo¨ru¨ S¸.D. hakkında "uyus¸turucu madde ticareti yapmak" suc¸undan adli is¸lem bas¸latıldığı, konuyla ilgili detaylı aras¸tırmalarda aracın Gu¨rbulak Sınır Kapısı'ndan Tu¨rkiye'ye girdiğine ve Agˆrı u¨zerinden I·stanbul'a dogˆru yola c¸ıktıgˆına, bu kapsamda Erzurum'dan gec¸tigˆi tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıgˆımız koordinesinde uyus¸turucu maddeyi I·stanbul'da teslim alacak s¸ahısların yakalanması amacıyla c¸alıs¸malara bas¸landı. Tırda bulunan yu¨ku¨ teslim almaya gelen H.K. isimli s¸u¨pheli s¸ahıs ile olayla ilgili oldugˆu tespit edilen S.O¨. isimli s¸ahıs, I·stanbul Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri ile yapılan operasyon neticesinde 26 Ocak
2019'da yakalandı.
Ayrıca olay kapsamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parc¸a uyus¸turucu maddeyle aynı o¨zelliklerde 4 parc¸a eroin maddesi ve S.O¨. isimli s¸ahsın aracında yapılan aramalarda ise suc¸ geliri oldugˆu degˆerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele gec¸irildi.
Uyus¸turucu ticareti suc¸unun bas¸ında oldugˆu tespit edilen M.Z.F. isimli s¸ahıs I·stanbul Sabiha Go¨kc¸en Havaalanı'ndan Almanya
'ya kac¸arken go¨revlilerimizce yakalandı.
S¸u¨pheli M.Z.F, S¸.D, H.K. ve S.O¨. isimli s¸ahıslar, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆımızca tahsis edilen o¨zel jet uc¸agˆı ile Erzurum'a getirilmis¸ olup haklarında 'Uyus¸turucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suc¸undan yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma devam etmektedir."
Erzurum'da güvenlik güçlerince bir suç şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin biri suç örgütü lideri, 2'si organizatör 4 şüpheli gözaltına alınmış, uyuşturucu miktarının Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olduğu belirtilmişti.