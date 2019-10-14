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Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Aziziye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aziziye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan B.Ö. ve K.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkartılan her iki zanlı, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erzurum'a uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alınmasının ardından B.Ö. ile K.Ü'nün bulunduğu otomobili Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığının arama noktasında durdurmuş, narkotik dedektör köpek Çakıl'ın katılımıyla yapılan detaylı aramada, bagajdaki yedek lastik içerisine zulalanmış 1010 gram bonzai, 8 gram toz esrar ve 3 gram da metamfetamin ele geçirmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:47 Kaynak: AA
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