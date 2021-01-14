Erzurum'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'un Pasinler ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, bir uyuşturucu içme aparatı, bir kurusıkı tabanca, 11 tabanca mermisi, iki ruhsatsız av tüfeği ve 47 av tüfeği fişeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.