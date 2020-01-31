Erzurum'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Erzurum'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Erzurum'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde özel harekat polisleri desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 4'ü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde iki gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde biri kurusıkı olmak üzere 9 tabanca, bir tüfek, tarihi eser niteliği taşıyan birer küp, kılıç ile 4 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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