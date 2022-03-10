Erzurum'daki Yeşilyayla şehitleri, katliamın 104'üncü yılında anıldı - Son Dakika
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Erzurum'daki Yeşilyayla şehitleri, katliamın 104'üncü yılında anıldı

10.03.2022 16:38
Erzurum'daki Yeşilyayla şehitleri, katliamın 104'üncü yılında anıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde 104 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 95 şehit düzenlenen törenle anıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde 104 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 95 şehit düzenlenen törenle anıldı.

Yeşilyaya Mahallesi Şehitliği'ndeki anma programında, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan programda, şehitler için saygı atışı yapıldı ve öğrenciler şiirler okudu.

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Ermeni çetelerin Erzurum'da geçmişte birçok katliam yaptığını anlattı.

Yeşilyayla Mahallesi'nde 104 yıl önce yaşananların bunlardan biri olduğunu belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 104 yıl önce eli kanlı Ermeni Taşnakları 10-11 Mart gecesinde köye girerek Muhterem Ağa ismindeki milis komutanın mücadelelerine rağmen kısa zamanda köye hakim olmuşlardır. Bu olayın ardından köy halkından özellikle genç ve erkek nüfusu toplamaya başlayarak köy dışındaki bir alana götürmek suretiyle savunmasız ve masum yaklaşık 100 kişiyi akla gelmedik işkencelerle şehit etmişlerdir. Katliam öyle feci bir hal almıştır ki, bu katliamı yaşayanlar yıllar sonra dahi gözyaşlarına boğularak olayı aktarmaktadırlar."

Yüksel, 11 Mart sabahı Kazım Karabekir öncülüğündeki Türk ordusunun Yeşilyayla'yı kısa süreli direnişten sonra Ermeni çetelerinden kurtardığını ve bölgenin yeniden Türk beldesi haline geldiğini ifade etti.

Buna rağmen şirin beldenin artık harabe hale geldiğini, kar, kış ve salgın hastalıklardan dolayı ıssızlaştığını anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"Erkek nüfus Taşnak çeteleri tarafından katledildiği için hemen her köyde olduğu gibi Yeşilyayla'da da kadınlar yapayalnız kalmıştı. Hatta bu olay sonucunda bu köylü olan mert insan, Osmanlı kadını olarak isimlendirdikleri Şöhret Ana namındaki kahraman Türk anası da bir dönem köyün muhtarlığını üstlenmiştir. Erzurum katliamları bununla da bitmemiştir. Erzurum'un kurtuluşundan sonra Dumlu'dan Nahçıvan'a kadar uzanan hat üzerinde birçok yerde Ermeni çeteler katliamlarını en acımasız yöntemlerle sergilemişlerdir. 1922 yılına kadar Nahçıvan'a uzanan arazide yaklaşık yarım milyon Müslüman-Türk, Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir."

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

Programa, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yumuk, askerler ve köylüler katıldı.

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Yakutiye, Erzurum, Ermeni, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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