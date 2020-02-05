Erzurum'dan 10 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'dan 10 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gönderildi - Son Dakika

Erzurum'dan 10 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gönderildi

6 saat önce

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 10 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığda kaybolan görevli ve vatandaşların arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Erzurum'dan 10 kişilik uzman ekip Bahçesaray'daki çığ bölgesine gönderildi, System.String[]

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 10 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığda kaybolan görevli ve vatandaşların arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları için Erzurum'dan bölgeye takviye ekip gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çığ ve heyelan konusunda uzman 10 kişilik teknik personel, Erzurum'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanlarında uzman 10 kişilik arama kurtarma ekiplerinin bugün Bahçesaray'da yaşanan ikinci çığ olayından sonra bölgeye gönderildiğini söyledi.

Takviye olarak çığ bölgesine giden ekibin eğitimli ve deneyimli olduğunu vurgulayan Karslı, bölgeye ulaşır ulaşmaz arama kurtarma çalışmalarına katılacağını sözlerine ekledi.

Bahçesaray, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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