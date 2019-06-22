Erzurum'dan 2 Bin 315 İstanbul seçmeni uçak ve karayoluyla uğurlandı

İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Erzurum AK Parti İl Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tatilini Erzurum'da geçiren 2 bin 315 İstanbul seçmeni uçak ve otobüslerle uğurlandı.

İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Erzurum AK Parti İl Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tatilini Erzurum'da geçiren 2 bin 315 İstanbul seçmeni uçak ve otobüslerle uğurlandı.



Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek seçimin yeniden yapılması kararı aldıktan sonra hız kesmeden çalışmalarda başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında genel merkez teşkilat başkanlığımız tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk" dedi.



İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden İl Başkanı Öz, "İstanbul'da oy kullanacak Erzurumlu seçmenlerimiz il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra genel merkez iletişim merkezine ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Bu çalışmalar çerçevesinde 665'i uçak, bin 650 seçmenimizi otobüslerle teşkilatımız aracılığı ile İstanbul'a oy kullanmaları için uğurladık.



23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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