Erzurum'dan 50 ülkeye ihracat - Son Dakika

Erzurum'dan 50 ülkeye ihracat

07.12.2020 12:46
Erzurum'dan 50 ülkeye ihracat, System.String[]

Erzurum'dan Kasım ayında 13, Ocak-Kasım ayları arasında ise 50 ülkeyle ihracat yapıldı.

Erzurum'dan Kasım ayında 13, Ocak-Kasım ayları arasında ise 50 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden 15 ülkeyle yapılan ihracat arttı, 21 ülkeyle yapılan ihracatta ise düşüş görüldü.

Erzurum'dan bu yılın Kasım ayı kaydında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 40,83 artışla 2 milyon 312 bin dolardan 3 milyon 256 bin dolara; bu yılın 11 ayında yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,32'lik artış ile 25 milyon 62 bin dolardan 29 milyon 153 bin dolara yükseldi.

TİM Ülke Verileri

Erzurum'dan Kasım ayında 13, Ocak - Kasım ayları arasında ise 50 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden 15 ülkeyle yapılan ihracat arttı, 21 ülkeyle yapılan ihracatta ise düşüş görüldü. İlden ihracat yapılan ülke sayısı bir önceki aya göre yüzde 11.1'lik artışla 45'ten 50'ye yükseldi. İlden Avrupa kıtasında 26, Amerika Kıtasında 5, Afrika Kıtasında 11 ve Asya kıtasında 8 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

En Fazla Değerde İhracat Yapılan 5 Ülke

TİM verilerine göre bu yılın Kasım ayında en fazla değerde ihracatın yapıldığı 5 ülke Haiti, Brezilya, ABD, Gürcistan ve Irak olarak değerlendirildi. Ocak - Kasım 2020 döneminde ise en yüksek değerde ihracatın gerçekleştirildiği 5 ülke ABD, Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Ukrayna olarak belirlendi.

Erzurum'dan 4 Kıtaya İhracat

Bu yılın Ocak - Kasım ayları arasında Erzurum'dan Avrupa kıtasından 26, Afrika kıtasından 11, Amerika kıtasından 5, Asya kıtasından 8 ülkeye ihracat yapıldı. Kıtalar bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler Amerika Kıtasında ABD, Avrupa Kıtasında Gürcistan, Asya Kıtasında Irak, Afrika Kıtasında ise Somali olarak bildirildi.

Erzurum'dan İhracat Yapılan Ülkelerin Kıta Dağılımları

İlden, Avrupa kıtasında Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cum.,, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova,, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan; Asya'dan Kuveyt, Katar, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Yemen, Irak, İran; Afrika Kıtasından Fas, Gana, Kamerun, Libya, Mali, Mısır, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Kotdivuar ve Amerika kıtasında ABD, Brezilya, Haiti, Peru, Şili'ye ihracat gerçekleştirildi.

İhracat Yapılan 50 Ülke

Erzurum'dan 10 aylık bazda ihracat gerçekleştirilen ülkeler; ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Fas, Fransa, Gana, Gürcistan, Haiti, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İtalya, Kamerun, Katar, Kosova, Kotdivuar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Libya, Macaristan, Makedonya, Mali, Malta, Mısır, Moldova, Nijerya, Peru, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Slovenya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Ukrayna, Ürdün, Yemen, Yunanistan olarak açıklandı.

Artış Kaydedilen 15 Ülke

Bu yılın 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre 15 ülkeyle yapılan ihracat değeri artış kaydetti. En fazla oranda artışın görüldüğü 5 ülke Makedonya, Kosova, Romanya, Fas ve Macaristan olarak aktarıldı. İhracat değerindeki artış oranı ise Makedonya'da yüzde 913, Kosova'da yüzde748, Romanya'da yüzde 705, Fas'ta yüzde 283, Macaristan'da yüzde 172, Almanya'da yüzde 144, Ukrayna'da yüzde 94,3, ABD'de yüzde 87,7, Gürcistan'da yüzde 31.8, Sırbistan'da yüzde 43.4, Sudan'da yüzde 28.0, Arnavutluk'ta yüzde 105.4, Bulgaristan'da yüzde 2,3, Suudi Arabistan bazında ise yüzde 7,9, Yunanistan ölçeğinde yüzde 2.9 olarak hesaplandı.

İhracatta Düşüş Kaydedilen 21 Ülke

TİM verilerine göre Ocak - Kasım dönemi bazında geçen yıla göre ihracat değerinin kaydedildiği 21 ülke Libya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Mısır, Suriye, İtalya, Gana, Hollanda, Malta, Azerbaycan, Somali, Polonya, Irak, Katar, Peru, İspanya, Belçika, İran, Bosna Hersek, KKTC ve Birleşik Krallık oldu. Ülkeler düşüş oranı yüzde olarak Libya 2.0, Slovenya 8.9, Polonya 38.4, Mısır 12.2, Suriye 17.8, İtalya 25,1, Gana 33.3, Hollanda 33.6, Katar 54,3, Irak 40,3, Azerbaycan 36,9, Somali 37,4, İspanya 74.2, Belçika 75.4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 96.3 ve Birleşik Krallık 96.8, Rusya 3.7, Malta 34.8, Peru 62.9, İran 84.9, Bosna Hersek 85.7 olarak bildirildi.

Kasım Ayı Ülke Payları

Kasım ayında en fazla ihracatın yapıldığı 5 ülke Haiti, Brezilya, ABD, Gürcistan ve Irak oldu. 3 milyon 256 bin dolarlık ihracatın yapıldığı ekim ayında ihracat değeri payı Haiti ile yüzde 31,54 olurken Brezilya payı yüzde 23, ABD payı yüzde 20,02, Gürcistan payı yüzde 7,95 ve Irak'ın payı da yüzde 7,18 olarak hesaplandı.

Ocak - Kasım Dönemi Ülke Payları

Bu yılın 11 aylık bölümünde 1 milyon dolar üstünde ihracatın yapıldığı ülkeler ABD, Gürcistan, ırak, Azerbaycan, Ukrayna, Haiti, Senegal, Kotdivuar, Hollanda ve Somali olarak kaydedildi. En fazla ihracatın gerçekleştiği 5 ülke payı ABD bazında yüzde 18,70, Gürcistan bazında yüzde 13,50, ırak ölçeğinde yüzde 10,55, Azerbaycan kapsamında yüzde 10,17 ve Ukrayna kaydında yüzde 8,13 oldu.

Kasım Ayı İhracat Değerleri

TİM verilerinde; Kasım ayında Haiti'ye, 1.0 milyon, Gürcistan'a 259,3 bin, ABD'ye 652.2 bin, Ukrayna'ya 195,0 bin, Azerbaycan'a 120,1 bin, Irak'a 234,1 bin, Somali'ye 7.0 bin, Katar'a 114.1 bin, Almanya'ya 48,8, Romanya'ya 9,4 bin, Bulgaristan'a 97,7 bin, Macaristan'a 11,5 bin, Brezilya'ya 749.3 bin, Gana'ya 54.0 bin, Ürdün'e 34.0 bin, Suudi Arabistan'a 18.4 bin, Yunanistan'a 13.2 bin, Sırbistan'a 6.4 bin, Avusturya'ya 3.2 bin dolar değerinde ihracat yapıldığı açıklandı

Ocak - Kasım Dönemi İhracat Değerleri

Bu yılın 11 ayında ABD'ye 5,4 milyon, Gürcistan'a 3,9 milyon, Irak'a 3,0 milyon, Azerbaycan'a 2.9 milyon, Ukrayna'ya 2,3 milyon, Haiti'ye 1.7 milyon, Hollanda'ya 1.1 milyon, Somali'ye 1.0 milyon, Senegal'e 1.1 milyon, Kotdivuar'a 1.1 milyon, Brezilya'ya 749.3 bin, Mısır'a 621.7 bin, Makedonya'ya 462.1 bin, Katar'a 559,4 bin, Almanya'ya 448,9 bin, Romanya'ya 321,5 bin, Libya'ya 177.1 bin, Rusya'ya 151.9 bin, Polonya'ya 134.7 bin, Fas'a 123.4 bin, Sırbistan'a 112,1 bin, Bulgaristan'a 204,2 bin, Yemen'e 97.9 bin, Kosova'ya 80.3 bin, İtalya'ya 89,4 bin, Macaristan'a 77,0 bin, Yunanistan'a 86,9 bin, Fransa'ya 64,9 bin, İspanya'ya 49.2 bin, Belçika'ya 45.7 bin, Kuveyt'e 49,1 bin, Slovenya'ya 32.4 bin, Kamerun'a 27.5 bin, Nijerya'ya 20.7 bin, Sudan'a 18.1 bin, Suriye'ye 17.0 bin, Moldova'ya 36,0 bin, Mali'ye 15.7 bin, Şili'ye 12.0 bin, KKTC'ye 11.8 bin, Suudi Arabistan'a 28,3 bin, Birleşik Krallık'a 6.1 bin, Arnavutluk'a 9 bin, Avusturya'ya 4,7 bin, Ürdün'e 34 bin, Gana'ya 54 bin, Peru'ya 39.1 bin, İran'a 16.2 bin, Bosna Hersek'e 10.1 bin, Malta7ya 6.5 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. - ERZURUM

Erzurum'dan 50 ülkeye ihracat

Erzurum, İhracat, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'dan 50 ülkeye ihracat - Son Dakika Ekonomi


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