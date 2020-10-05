Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat - Son Dakika

Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat

Erzurum'da bu yılın Eylül ayında 3 milyon 419 bin dolar; yılın Ocak-Eylül ayları kapsamında ise 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat, System.String[]

Erzurum'da bu yılın Eylül ayında 3 milyon 419 bin dolar; yılın Ocak-Eylül ayları kapsamında ise 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Eylül ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Eylül ayında 3 milyon 419 bin dolar; yılın Ocak - Eylül ayları kapsamında ise 22 milyon 259 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği bazında 5'inci sıradaki yerini korudu.

Erzurum 9 Aylık Süreç

Erzurum'da bu yılın 9 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.4 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında 2.9 milyon, eylülde 3.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Eylül Ayı Verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Eylül 2020 döneminde Erzurum'dan 3 milyon 419 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5 milyon 749 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 17 milyon 580 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 72 milyon 989 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak - Eylül Dönemi ve Erzurum

Bu yılın Ocak - Eylül aylarını kapsayan 9 aylık bölümünde Erzurum'dan 22 milyon 259 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 37 milyon 23 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 118 milyon 695 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 490 milyon 860 milyon değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum'un Eylül Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Eylül döneminde Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 59,47, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 19,44, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 4,68 olarak hesaplandı.

Erzurum'un 9 Aylık Payı

DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak - Eylül aylarını içeren 9 aylık kesitte Erzurum'dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 60,12, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 18,75, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 4.53'lük pay oluşturdu.

Kudaka Bölgesi Verileri

KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın 9 ayı kapsamında en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 5,7 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 4,4 milyon, şubat ayında 4,1 milyon, mart ayında 4,4 milyon, nisan ayında 3,9 milyon, mayıs ayında 2,4 milyon, haziran ayında 3,7 milyon, temmuz ayında 3.9 milyon, ağustos ayında 3.9 milyon, eylül ayında 5.7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Verileri

Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde Ocak - Eylül ayları arasında en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 17,5 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 13,6 milyon, şubat ayında 13,9 milyon, mart ayında 11,8 milyon, nisan ayında 9,8 milyon, mayıs ayında 9,7 milyon, haziran ayında 15,9 milyon, temmuz ayında 13,6 milyon, ağustos ayında 12,7 milyon, eylül ayında 17.5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Verileri

Doğu Anadolu Bölgesinde 9 aylık dönemde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 72.9 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 63.3 milyon, şubat ayında 57,9 milyon, mart ayında 55,4 milyon, nisan ayında 45,0 milyon, mayıs ayında 34,9 milyon, haziran ayında 57,1 milyon, temmuz ayında 49,3 milyon, ağustos ayında 54,9 milyon, eylül ayında 72.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bölge İlleri Eylül 2020 İhracat Değeri Dağılımı

Bu yılın eylül ayında Malatya'dan 28,3 milyon, Elazığ'dan 17,0 milyon, Iğdır'dan 8,3 milyon, Van'dan 5,4 milyon, Erzurum'dan 3,4 milyon, Ağrı'dan 2,9 milyon, Hakkari'den 3,0 milyon, Erzincan'dan 2,3 milyon, Bitlis'ten 236,9 bin, Ardahan'dan 335,1 bin, Muş'tan 608 bin, Bingöl'den 664,5 bin, Kars'tan 188,9 bin, Tunceli'den 34.9 bin dolarlık ihracat

Bölge İlleri 9 Aylık İhracat Değeri Dağılımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre, yılın Ocak - Eylül ayları bütününde Bölge illeri olan Malatya'dan 206,6 milyon, Elazığ'dan 110.9 milyon, Iğdır'dan 56,5 milyon, Van'dan 31,0 milyon, Erzurum'dan 22,2 milyon, Ağrı'dan 21,3 milyon, Hakkari'den 15.5 milyon, Erzincan'dan 14,7 milyon, Bitlis'ten 2.7 milyon, Ardahan'dan 2.7 milyon, Muş'tan 2.8 milyon, Bingöl'den 2,1 milyon, Kars'tan 1,0 milyon, Tunceli'den 133.9 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta Cumhuriyet Tarihinin Eylül Ayı Rekoru Kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılının Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu. Aynı zamanda aylık bazda 2020 yılının en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 207 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 119 ülkeye ihracat artışı sağlandı. Bin 676 firma ise ilk defa ihracat gerçekleştirdi. - ERZURUM

Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat

Erzurum, İhracat, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'dan 9 ayda 22.2 milyonluk ihracat - Son Dakika Ekonomi

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