Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı - Son Dakika

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı

6 saat önce

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum'dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı.

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı, System.String[]

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum'dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.

Bugün saat 20.55'te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.Bu arada Erzincan'dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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