Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (2) - Son Dakika

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (2)

6 saat önce

30 KİŞİ 7 ARAÇLA YOLA ÇIKTIErzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi.

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (2), System.String[]

30 KİŞİ 7 ARAÇLA YOLA ÇIKTI

Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik. Daha sonra 30 kişilik ekibimiz 7 araçla yola çıktı. 26 hizmet grubumuzu kurumda topladık. 3 ambulans, 1 UMKE, 2 TIR lojistik çadırımızı hemen yola çıkardık. Ayrıca, deprem bölgesine Aras Elektrik ve Türk Telekom'dan ekipler de gönderildi" dedi.Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye 2 adet afet kurtarma aracı ve 8 personel gönderdi.


Erzurum, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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