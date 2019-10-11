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Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek duası

31 dakika önce

Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek duasıERZURUM - Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Barış Pınarı Harekatı' sebebiyle, Cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda, dua programı organize etti.

Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek duası

ERZURUM - Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Barış Pınarı Harekatı' sebebiyle, Cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda, dua programı organize etti.

'Barış Pınarı Harekatı'na Destek, Dua Programına Davet' anonslarıyla, Cuma namazından çıkan vatandaşlara çağrı yapılan ve Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanılan organizasyona, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Din Görevlileri Başkanı Emrullah Kaçar katıldı.

Program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının, Türk ordusuna destek marşlarıyla başladı. Fatih, Zafer, Cenk Marşları gibi motive edici marşların ardından, Hafız Musa Er tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

Erzurum Din Görevlileri Başkanı Emrullah Kaçar, "Türk milletinin gururu olan Silahlı Kuvvetlerimizi, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiklerimize kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.

Kaçar, "İnanıyoruz ki askerimiz yine dünyaya çok önemli bir ders verecek ve tek bir mazlumun kılına zarar getirmeden, hainlerin planlarını bozmayı başaracaktır. Masum insanlar için terör eylemlerinden uzakta bir koridor açılmasına vesile olacak ve böylesine önemli bir operasyonu başarı ile tamamlamaya muktedir tek şanlı ordu, Türk ordusudur. Hz. Peygamber'in övgüsünü almış askerlerimiz başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve operasyonda görev alan yöneticilerimize başarılar temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program, katılımcıların 'Barış Pınarı Harekatı'na destek dualarıyla noktalandı.

Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek duası

Barış Pınarı Harekatı, Yakutiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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