Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım - Son Dakika
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Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım

11 dakika önce

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi.

Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım, System.String[]
ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi. Büyükşehir Belediyesine ait mobil mutfakla da deprem bölgesinde hizmet verilmeye başlandı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi adeta seferberlik başlattı. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden iş makinelerini bölgeye gönderdi, ayrıca yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, evlerinden çuval ve poşetlerle getirdikleri gıda maddesi, giysi ve yaşam malzemelerini görevlilere teslim etti. Kimisi de cep harçlığını bağışladı. Kısa sürede toplanan 120 yatak, 700 battaniye, 260 gıda kolisi, 256 kişilik kıyafet, yüzlerce okul kıyafeti ve mont, 16 koli çocuk bezi, 11 katalitik soba ve yüzlerce çift ayakkabı, 2 TIR'a yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılama kapasiteli mobil mutfak da bölgede kurularak hizmet vermeye başlandı.


- Erzurum
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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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