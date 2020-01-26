Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılama kapasiteli mobil mutfak da bölgede kurularak hizmet vermeye başlandı.

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Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü

Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı

Arkadaşının alkol aldığı anı paylaşan Sıla'ya tepki: Deprem oldu haberin var mı?