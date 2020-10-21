Erzurum'da sonbaharın eşsiz manzarası mest etti - Son Dakika

Erzurum'da sonbaharın eşsiz manzarası mest etti

ERZURUM - Dünyada deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte 7. park olan Erzurum'daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne büründü.

Erzurum- Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu'daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Park'ının ünü giderek artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta bir renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprakların oluşturduğu tablo gibi manzaraları görmek isteyen vatandaşlar Ata Botanik Park'a akın ediyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan Ata Botanik Park'ı ziyaret eden vatandaşlar, "Ekim ayının gelmesiyle birlikte ağaçlarımız sarardı. Bizde bu güzel manzarayı değerlendirmek istedik. Çok güzel manzara var tadını çıkarıyoruz" dedi.

Ata Botanik Park bugünlerde ise hazan mevsiminin sarısıyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Evlenen, nişanlanan, sonbahar fotoğrafları çekmek isteyen öğrenciler için doğal stüdyo haline gelen Ata Botanik Park'ta en güzel kareler objektiflere yansıyor. Ayrıca akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazi türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Park'ta, dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.