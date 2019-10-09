Son Dakika Haberleri: Erzurum'dan gelen aile Bayırköy'e hayran kaldı
Son Dakika Yaşam Erzurum'dan gelen aile Bayırköy'e hayran kaldı

Erzurum'dan gelen aile Bayırköy'e hayran kaldı

52 dakika önce

Erzurum'dan Bilecik'in Bayırköy Beldesine gezmeye gelen aileleri, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman makamında ağırladı.

Erzurum'dan gelen aile Bayırköy'e hayran kaldı, System.String[]

Erzurum'dan Bilecik'in Bayırköy Beldesine gezmeye gelen aileleri, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman makamında ağırladı.


Bayırköy'e Erzurum'dan gezi düzenleyen aile, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Bayırköy'e hayran kaldıklarını anlatan aileler, çalışmalarından dolayı Başkan Yaman'a teşekkür ettiler. Başkan Yaman da aileler adına Sefa Nevruz'a beldeyi anlatan bir anı tabağı hediye ederken aileye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Erzurum, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
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