Erzurum'dan gelen aile Bayırköy'e hayran kaldı
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Erzurum'dan Bilecik'in Bayırköy Beldesine gezmeye gelen aileleri, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
Erzurum'dan Bilecik'in Bayırköy Beldesine gezmeye gelen aileleri, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman makamında ağırladı.
Bayırköy'e Erzurum'dan gezi düzenleyen aile, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Bayırköy'e hayran kaldıklarını anlatan aileler, çalışmalarından dolayı Başkan Yaman'a teşekkür ettiler. Başkan Yaman da aileler adına Sefa Nevruz'a beldeyi anlatan bir anı tabağı hediye ederken aileye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK
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