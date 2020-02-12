Erzurum'dan İdlib'e 21 tır insani yardım - Son Dakika

Erzurum'da, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 21 tır insani yardım, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Vali Okay Memiş, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, yardımların uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada, Dadaşlar'ın zorlu hava şartlarında yardımda bulunduğunu söyledi.

Erzurumluların gönüllerinin zengin ve geniş olduğunu ifade eden Memiş, "Erzurum olarak gönül coğrafyamızdaki insanları, Müslüman kardeşlerimizi ve oradaki şefkate ve ilgiye muhtaç olan kardeşlerimizi unutmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak unutmuyoruz." dedi.

Memiş, yardımları mümkün oldukça ilgili yerlere iletmeye çalıştıklarını bildirerek, İdlib'e ve diğer gönül coğrafyasındaki insanlara her zaman yardım ettiklerini dile getirdi.

Elazığ depremine ilk müdahale eden ilin Erzurum olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"O depremden 15 kişiyi enkaz altından çıkaran ekip, bizim AFAD ekibimiz. Bu kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımızın özel teşekkürüne mazhar oldular. Van'daki çığ olayında da en kısa sürede oradaydık. Onlarla beraber gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimize yardıma hazırız. Biz İdlib'te boşuna beklemiyoruz. Bizim güney sınırlarımızda maalesef birtakım emperyalist güçler adeta devlet bırakmadı. Devlet kalmayınca oraya bir takım terörist unsurlar ve dünyanın bütün terörist illegal yapılanmaları geldi. Biz buna devlet olarak seyirci mi kalacağız, emperyalist güçlerin bizim güney sınırımızda taşeron bir devlet kurmalarına, terör devleti kurmalarına müsaade mi edeceğiz? Katiyen buna müsaade etmeyeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise tırları insani yardım, gıda ve bazı inşaat malzemeleriyle doldurduklarını ve yardımların süreceğini anlattı.

Konuşmaların ardından malzeme yüklü 21 tır, dualarla İdlib'e yardım ulaştırmak üzere yola çıktı.