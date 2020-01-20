Erzurum'dan İdlib'e yardım kampanyası - Son Dakika
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Erzurum'dan İdlib'e yardım kampanyası

6 saat önce

Erzurum'da Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Erzurum'dan İdlib'e yardım kampanyası, System.String[]

Erzurum'da Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) koordinesinde Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Lala Paşa Meydanı'nda stant kurularak savaş mağdurları için yardım kampanyası düzenlendi.

Görevliler kurulan 5 stantta, gıda kolisi, çadır, halı-hasır, çizme, mont, un, hijyen paketi ve nakdi yardımları kabul ediyor.

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisi nedeniyle ülke sınırlarına yüz binlerce Suriyelinin geldiğini belirterek, "Kış şartları altında hayata tutunmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimiz için ESTP çatısı altında İHH, Deniz Feneri, Hayrat Vakfı, Ebuishak Vakfı, Vuslat Derneği, Memur-Sen ve İnsan ve Medeniyet Hareketi kuruluşlarınca yardım çalışması başlatılmıştır. " ifadelerini kullandı.

Güvenli, yardım kampanyasında emeği geçen kuruluşlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Erzurum, Suriye, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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