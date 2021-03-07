Erzurum'dan "İyilik Konutları Projesi"ne destek - Son Dakika

Erzurum'da, Oltu İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Oltu Şubesi, savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik başlatılan "İyilik Konutları Projesi"ne destek vererek 16 briket ev yaptıracak.

TDV tarafından "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla başlatılan projeye, ilçe müftülüğü ile TDV Oltu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçe halkı da destek verdi.

Kampanya ile 16 briket evin karşılığında toplanan para, TDV hesaplarına gönderildi.

Oltu İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Şube Başkanı Sinan Cansever, yaptığı açıklamada, TDV'nin mazlum ve mağdurlara destek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Şube olarak vatandaşa aracı olduklarını anlatan Cansever, "Ümit ediyorum ki halkımızın uzak diyarlardaki masum yavrulara, gözü yaşlı annelere, beli bükülmüş dedelere iyilik katkısı devam edecektir. Bizler tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak iyilerin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.