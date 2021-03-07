Erzurum'dan "İyilik Konutları Projesi"ne destek - Son Dakika

Erzurum'dan "İyilik Konutları Projesi"ne destek

07.03.2021 16:09
Erzurum'dan

Erzurum'da, Oltu İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Oltu Şubesi, savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik başlatılan "İyilik Konutları Projesi"ne destek vererek 16 briket ev yaptıracak.

Erzurum'da, Oltu İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Oltu Şubesi, savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik başlatılan "İyilik Konutları Projesi"ne destek vererek 16 briket ev yaptıracak.

TDV tarafından "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla başlatılan projeye, ilçe müftülüğü ile TDV Oltu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçe halkı da destek verdi.

Kampanya ile 16 briket evin karşılığında toplanan para, TDV hesaplarına gönderildi.

Oltu İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Şube Başkanı Sinan Cansever, yaptığı açıklamada, TDV'nin mazlum ve mağdurlara destek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Şube olarak vatandaşa aracı olduklarını anlatan Cansever, "Ümit ediyorum ki halkımızın uzak diyarlardaki masum yavrulara, gözü yaşlı annelere, beli bükülmüş dedelere iyilik katkısı devam edecektir. Bizler tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak iyilerin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Hisarcık, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'dan 'İyilik Konutları Projesi'ne destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım
Barcelona yeni başkanını seçiyor! Lionel Messi de oy kullanmak için sandık başına gitti Barcelona yeni başkanını seçiyor! Lionel Messi de oy kullanmak için sandık başına gitti         
16:09
Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi         
15:31
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı         
14:57
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti Hatay'da evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti         
13:31
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 16:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'dan "İyilik Konutları Projesi"ne destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei