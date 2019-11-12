Son Dakika Haberleri: Erzurum'dan Katar'a küçükbaş hayvan ihracatı
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Erzurum'dan Katar'a küçükbaş hayvan ihracatı

6 saat önce

Erzurum'a bağlı Yakutiye İlçesi Uzunyayla Mahallesinden Katar 'a 450 küçükbaş hayvan ihraç edildi.

Erzurum'dan Katar'a küçükbaş hayvan ihracatı, System.String[]

Erzurum'a bağlı Yakutiye İlçesi Uzunyayla Mahallesinden Katar 'a 450 küçükbaş hayvan ihraç edildi.


Uzunyayla Mahallesinden Enes Ülkeköle'nin organizasyonunu yaptığı ihracat işlemi sırasında Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül ve Veteriner Hekim Muhittin Bastem teknik destek ve koordinasyon için katılım sağladılar.


İhraç işlemi sırasında konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, "Küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilimizde son 10 yılda küçükbaş hayvan varlığımız 402 bin (2009) baştan 746 bin başa (2019) yükseldi. Artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına paralel olarak gerek diğer illere satışın gerekse farklı ülkelere ihracatın yapılıyor olması ilimizde hayvancılığın geliştiğinin göstergesidir. Bu yapılan ihracat işlemi kayıt sistemlerinin oluşturulduğu tarihten bu yana yapılan ilk ihracat işlemidir. Bu sebeple de ilimiz açısından önem araz etmektedir. Erzurum'da üreten, geliştiren ve gerekli yerlere ulaştıran, pazarlayan bir potansiyel olarak hayvancılığı öncelikle ilimiz ekonomisinde, daha sonra ülke ekonomisinde lokomotif sektör haline getireceğiz. Hayvancılık gelişme hedeflerimizde ve ekonomik vizyonu gerçekleştirmede en önemli sektördür. Bu bilinçle çalışmakta ve paydaşlarımıza yönelik özendirme faaliyetlerini sürdürmekteyiz" dedi. - ERZURUM

Yakutiye, İhracat, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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