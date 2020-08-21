Erzurum'dan Marka başvuru sayısında artış - Son Dakika

Erzurum'dan Marka başvuru sayısında artış

Erzurum haziran ayına göre marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 39'uncu sıradan 35'inci sıraya yükseldi.

Erzurum'dan Marka başvuru sayısında artış, System.String[]

Erzurum haziran ayına göre marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 39'uncu sıradan 35'inci sıraya yükseldi.

Erzurum marka üretimi bakımından Temmuz ayında bölgede birinci sırayı aldı. Ocak - Temmuz ayları arasında 198 marka üretiminin gerçekleştiği ilde, haziran ayında yapılan marka başvurusu sayısı Haziran ayına göre yüzde 52,7 oranında arttı. Erzurum haziran ayına göre marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 39'uncu sıradan 35'inci sıraya yükseldi.

TÜRKPATENT Erzurum verileri

Erzurum'da bu yılın Temmuz ayında 55; yılın Ocak - Temmuz ayları toplamında ise 198 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. İl 7 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 34, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0.25'lik pay edindi.

Erzurum Ocak - Temmuz Süreci

Erzurum'da bu yılın 7 ayı içinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem 55 müracaatla Temmuz ayı olarak kaydedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre ilden ocak ayında 28, şubat ayında 19, mart ayında 29, nisan ayında 10, mayıs ayında 21, haziranda 36, temmuzda ise 55 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Temmuz ayında Erzurum'dan 55, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 71, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 84, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 211; yılın 7 ayında ise Erzurum'dan 198, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 266, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 383, Doğu Anadolu Bölgesi bin 197 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

DOSİAD Analizi

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre; Erzurum'un Ocak - Temmuz ayları arasında kaydettiği marka başvurusu sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 74,43, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,69, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,54'lük pay edindi

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Bu yılın 7 aylık döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Malatya'dan 340, Elazığ'dan 218, Erzurum'dan 198, Van'dan 152, Ağrı'dan 48, Erzincan'dan 48, Bitlis'ten 34, Kars'tan 33, Muş'tan 33, Bingöl'den 26, Iğdır'dan 21, Ardahan'dan 15, Hakkari'den 15 ve Tunceli'den 16 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum 34'üncü Sırada

Erzurum Ocak - Temmuz ayları kapsamında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 34'üncü oldu. Marka başvuru sayısının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Hatay, Eskişehir, Samsun, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Afyon, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Isparta, Kütahya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Düzce olarak bildirildi. - ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'dan Marka başvuru sayısında artış - Son Dakika Ekonomi
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