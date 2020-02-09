Erzurum demir yolunda kar ve buz temizliği-2 - Son Dakika

Demir yolunda kar ve buz temizliği

BAKÜ-Tiflis- Kars ve Doğu Ekspresi ile doğuyu batıya bağlayan demir yolunun karla kapanmaması için 4 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışıyor. Raylarda biriken karlar kar püskürtme aracıyla temizlenirken, tünellerdeki dev buz sarkıtları hiltiyle kırılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin demir yolu ulaşımını aksatmaması için TC Devlet Demiryolları Sarıkamış 45 Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü karla mücadele ekibi Gürcistan sınırına kadar olan hatta kar temizliği yapıyor. 33 yıllık operatör Birol Akdağ (50), bu iş için yaklaşık 1,5 yıl önce atanan Süleyman Güngör (23), Muhammet Atlıoğlu (26) ile İbrahim Güler (48) havanın durumuna göre demir yolu hattında temizliğe çıkıyor. Bakü-Tiflis-Kars, Doğu Ekspresi ve doğuyu batıya bağlayan demir yoluna kar ve tipinin biriktirdiği kar yığınları püskürtme makinesiyle temizleniyor. 7 gün 24 saat hazır kıta bekleyen karla mücadelenin 4 kişilik ekibi bölgeye sefer yapan tren makinistlerinin verdiği bilgi veya hava durumuna göre sabah erken saatlerde göreve başlıyor. Kar püskürtme aracıyla demir yolu hattında biriken karlar temizlenerek tren seferlerinin aksamaması sağlanıyor.

BUZLAR KÜREK VE HİLTİLERLE KIRILIYOR

Demir yolunda kar temizliği yapan ekibin yanı sıra güzergahta bulunan tünellerde oluşan buz sarkıtları için de işçiler görev yapıyor. İşçiler, başta 2 kilometrelik Aşit olmak üzere güzergahta bulunan tünellerde su sızıntıları sonucu seferleri aksatacak derecede büyüyen buzları kazma kürek ve hiltilerle kırıyor. İşçilerin kırdığı buzlar tren yolundaki iş makinesine yüklenerek araziye boşaltılıyor.

33 YILDIR DEMİRYOLUNU TEMİZLİYOR

Devlet Demiryolları Sivas Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Birol Akdağ, her yıl kış başlamadan Sarıkamış Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Zorlu kış ayları bitene kadar kar püskürtme makinesiyle demir yolu hattını temiz tutan Akdağ, 33 yıldır görev yaptığını dile getirdi. Yeni tayin edilen Muhammet ve Süleyman'ın da kendine yardımcı olduğunu anlatan Akdağ, Gürcistan sınırına kadar olan demir yolu hattını seferlere açık tutabilmek için 7 gün 24 saat hazır görev yaptıklarını söyleyerek, "Tünel içinde buz temizleme çalışmaları olurken kar tutan bölgeleri de biz temizliyoruz. Yolcu ve yük trenlerinden önce bu yolları kontrol etmeden yolların emniyetini almadan trenin geçişine müsaade etmiyoruz. 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Sınırdaki bir askerin görevi neyse bu görevin de ben aynı olduğunu düşünüyorum. O yüzden görevi, severek yaptığımız zaman da bu zorlukların hiçbir tanesini görmüyorsunuz" dedi.