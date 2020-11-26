Erzurum Denge verileri yayımlandı - Son Dakika

Erzurum ekim ayında, il gelirinde Van'ın ardından 2'inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van'ın ardından 2'inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya'nın ardından 2'inci sırayı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ekim 2020 dönemi iller bütçe denge verilerini paylaştı. Erzurum dönemde, il gelirinde Van'ın ardından 2'inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van'ın ardından 2'inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya'nın ardından 2'inci sırayı aldı.

Gelirin Gideri Karşılama Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Ekim dönemi iller ekonomik denge verilerine göre Erzurum'da 2020'nin 10 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 27,94, gelir tahsilat oranı ise yüzde 46,46 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya'nın ardından yine 2'inci sırayı aldı.

Erzurum Ekim Ayı Verileri

Bu yılın 10 ayında, Erzurum'da il geliri 3,2 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1 milyar 523 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 5 milyar 451 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 27,94, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 46,46 olarak bildirildi.

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

Erzurum'da 2020'nin 10 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 4,3 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 7 bin 153 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak - Ekim ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

Kişi Başı Bölgesel Ortalamalar ve Erzurum

Kişi başına düşen gelir Erzurum'da 4 bin 302, KUDAKA istatistik Bölgesinde 3 bin 791, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3 bin 156, Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 360; kişi başına kamu harcaması tutarı Erzurum'da 7 bin 153, KUDAKA istatistik Bölgesinde 7 bin 235, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 6 bin 775, Doğu Anadolu Bölgesinde 6 bin 953 TL olarak bildirildi.

DOSİAD Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 10 aylık düzeyde toplam gelir Erzurum'da 3,2 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 6,9 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 20,3 milyar TL oldu. Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 16,13 olarak kaydedildi.

Bölgesel Kamu Giderleri ve Erzurum

2020'nin 10ayında Kamu harcamaları tutarı Erzurum'da 5,4 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 7,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 14,9 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 42,0 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 12,96 olarak hesaplandı.

Erzurum Dengede Önde

Erzurum kişi başına düşen kamu harcaması bakımından olduğu gibi, gelirin gideri karşılaması oranı bakımından da yine bölgesel ortalamaları geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 27,94, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 25,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 21,03, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise yüzde 19,08 oldu.

Erzurum'un Bölgesel Payları

Bakanlık verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen hesaplamalara göre, Ekim ayı kaydında Erzurum'un il geliri KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 79,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 47,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,1; kamu harcaması tutarı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 69,65, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 36,56, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,96'lık pay edindi.

Ekim Ayı Bölge İlleri Bütçe Denge Verileri

DOSİAD analizlerine göre, Ocak - Ekim 2020 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 27,94, Malatya'da yüzde 31,24, Erzincan'da yüzde 22,18, Elazığ'da yüzde 25,90, Van'da yüzde 19,66, Ardahan'da yüzde 15,80, Iğdır'da yüzde 15,09, Kars'ta yüzde 14,66, Ağrı'da yüzde 17,93, Muş'ta yüzde 12.86, Bitlis'te yüzde 13,50, Bingöl'de yüzde 11,22, Tunceli'de yüzde 7,77, Hakkari'de yüzde 6,19 olarak bildirildi.

Ekim Ayı Bölge İlleri Gelir Dağılımı

2020 yılının 10 ayında il geliri Erzurum'da 3,2 milyar, Malatya'da 2,9 milyar, Van'da 4,0 milyar, Elazığ'da 2,9 milyar, Hakkari'de 1.5 milyar, Erzincan'da 657,9 milyon, Iğdır'da 564,0 milyon, Ardahan'da 192,8 milyon, Kars'ta 735,5 milyon, Ağrı'da 1,4 milyar, Muş'ta 564,0 milyon, Bitlis'te 790,4 milyon, Bingöl'de 485,4 milyon, Tunceli'de ise 188,3 milyon TL olarak açıklandı.

Ekim Ayı Bölge İlleri Kamu Harcamaları Dağılımı

Ocak - Ekim 2020 ekseninde kamu harcaması tutarı Malatya'da 4,0 milyar, Elazığ'da 4,8 milyar, Erzurum'da 5,4 milyar, Erzincan'da 1,6 milyar, Van'da 6,4 milyar, Iğdır'da 1,3 milyar, Ağrı'da 2,6 milyar, Ardahan'da 671,1 milyon, Kars'ta 2,4 milyar, Muş'ta 2,0 milyar, Bitlis'te 2,3 milyar, Bingöl'de 2,2 milyar, Tunceli'de 1,9 milyar ve Hakkari'de 4,0 milyar TL olarak kaydedildi. - ERZURUM