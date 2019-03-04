Erzurum Deplasmanı Aslan'ın Planlarını Bozdu

BB Erzurumspor
ile berabere kalan Galatasaray
, zirveden uzaklaştı
Hedef iç sahada 15 puan, deplasmanda en az kayıp
Santrforlardan beklenen katkı gelmedi
Taraftardan 'Gençlerbirliği
' desteği!
Ata SELÇUK/ İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 10 hafta kala lider Medipol Başakşehir
'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da planlar bozuldu.
Bu sezon çıktığı 12 deplasman maçında yalnızca 5 kez galibiyet alabilen sarı kırmızılı takım, ligin 17'nci sırasında bulunan BB Erzurumspor engelini de aşamadı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Geçen sezon çıktığı 17 deplasman maçında 8 galibiyet alabilen ancak iç sahadaki muhteşem performansıyla şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da iç sahada gelen beklenmedik puan kayıpları da zirveyle aranın açılmasında büyük rol oynadı. Bu sezonun başında iç sahada oynadığı ilk 4 maçta galip gelen, ancak bu maçların ardından iç sahada oynadığı 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, ligin bu bölümünde zirve ile arasının açılmasına engel olamadı ve liderliği kaybetti. Rakibi Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor
deplasmanından galip çıkmasının ardından BB Erzurumspor deplasmanında iki puan bırakan Galatasaray'da Terim, yeniden zirveye ortak olmanın planlarını yapıyor.
HEDEF İÇ SAHADA 15 PUAN, DEPLASMANDA EN AZ KAYIP
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, iç sahada kalan 5 maçın tamamını kazanmayı hedefliyor. Takımın deplasman performansından memnun olmayan ancak iç sahada oynadığı oyun ve verdiği mücadeleden memnun kalan Terim, iç sahada kalan 5 maçın tamamını kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor. İç sahada Beşiktaş
ve Medipol Başakşehir gibi zirve yarışındaki rakiplerini de konuk edecek olan sarı kırmızılı takım, 5 maçın tamamından galip ayrılarak zirveyi yeniden ele geçirme hedefinde.
Terim, 12 deplasman maçında 5 galibiyet alan takımını kalan 5 deplasman maçına da farklı hazırlayacak. Bursaspor
, Fenerbahçe
, Atiker Konyaspor
, Çaykur Rizespor
ve Demir Grup Sivasspor
deplasmanlarına gidecek olan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, Bu 5 maçı en az kayıpla geçerek Medipol Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğa dair umutlarının sürdüğünü dile getirirken, Liderle puan farkının açılmasının önemli olmadığını söyledi ve "8 de kapanır 18 de kapanır" dedi.
SANTRFORLARDAN BEKLENEN KATKI GELMEDİ
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne
ve Kostas Mitroglou, şu ana kadar beklenilen performansı sergileyemedi. 5'er resmi maça çıkan Diagne ve Mitroglou, bu süreçte rakip filelere sadece birer gol gönderebildi. Diagne sarı kırmızılı takımdaki tek golünü Trabzonspor
karşısında penaltıdan kaydederken, Mitroglou ise geçen hafta Akhisarspor'a karşı son dakikada fileleri sarsarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Terim, BB Erzurumspor maçının ardından bu oyuncularla ilgili gelen bir soruya yanıt verirken, oyuncuların alışma sürecinde olduklarını ve takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.
TARAFTARDAN 'GENÇLERBİRLİĞİ' DESTEĞİ!
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Atatürk Havalimanı
'nda takımı meşalelerle karşıladı ve takıma destek çıktı. Puan kaybının ardından moral bozukluğu yaşayan oyunculara ve teknik direktör Fatih Terim'e yönelik destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, takımı yeniden lige motive etmek için yoğun çaba harcadı. Galatasaraylı taraftarlar geçen sezon takımlarının Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 kaybetmesinin ardından da yine havalimanına gitmiş ve takıma destek olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.