Erzurum deprem bölgesinde görevini eksiksiz yaptı - Son Dakika
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Erzurum deprem bölgesinde görevini eksiksiz yaptı

29 dakika önce

Elazığ Sivrice'de geçtiğimiz Cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye tek yürek olup acıları sardı.

Erzurum deprem bölgesinde görevini eksiksiz yaptı, System.String[]

Elazığ Sivrice'de geçtiğimiz Cuma gecesi 20.55'te gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye tek yürek olup acıları sardı.


Çevre illerde de hissedilen depremin ardından Elazığ'a ilk ulaşan ekip Erzurum ekibi oldu. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Elazığ iline Erzurum İl AFAD Müdürlüğü 995 çadır, 712 yatak, 48 personel, 12 araç gönderdi. Kızılay Erzurum Bölge Afet Yönetim Merkezi ise 5 personel, 9 araç, 2 bin 415 yatak, 2 bin 625 battaniye, 645 katalitik soba ile yaşanan acı olayda yaraları saran ekip oldu. Bunun yanında Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 24 personel, 3 araç, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 7 personel, 4 araç, Erzurum il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ise 10 personel ve 3 hasar tespit çalışmalarında kullanılan araçla bölgeye ulaşıp, çalışmalara destek verdi.


Erzurum toplamda 97 personel, 32 arama kurtarama ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere araç, 995 çadır, 3 bin 127 yatak, 2 bin 625 battaniye ve 654 adet katalitik soba göndererek, depremzede kardeşlerinin acılarına ortak oldu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:12 Kaynak: İHA
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