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Erzurum Dernekleri, Federasyonda Değişim İstiyor

1 saat önce

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'da, Değişim ve Gelişim Grubu genel kurula farklı bir aday ile gitmeye hazırlanırken, mevcut başkan Muzaffer Okumuş'un onursal başkan olarak kalmasını istedi.

Erzurum Dernekleri, Federasyonda Değişim İstiyor, System.String[]
Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'da, Değişim ve Gelişim Grubu genel kurula farklı bir aday ile gitmeye hazırlanırken, mevcut başkan Muzaffer Okumuş'un onursal başkan olarak kalmasını istedi.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nda genel kurul öncesi farklı bir aday çıkaran Değişim ve Gelişim Grubu, mevcut yönetimle istişare yapmak üzere bir araya geldi. Toplantıda, muhalif derneklerin yöneticileri federasyon başkanlığına farklı bir isim önererek, mevcut başkan Muzaffer Okumuş'un onursal başkan olarak kalmasını istedi. Seçimlere iki adayla gidilmemesi gerektiğini savundu. Erzurumluların rekabet ederek değil, beraber hareket ederek ancak güçlü olacakları yönünde düşünceler paylaşıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ömür Yetimoğlu, "Ege'deki Erzurumluların temsil edildiği en büyük çatı kuruluşu olan Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nun yaklaşan olağan genel kurulunda arzu edilen, beklenen değişim düşüncesidir. Bunu yaparken de Erzurumlunun şan ve şerefine yakışır bir şekilde, kırmadan, dökmeden, birlik ve beraberlik içerisinde, görüş ve düşünce ayrılıklarına bakmaksızın üst kimliğin Erzurumlu olduğu bir yapıya kavuşmak istiyoruz." dedi. Yetimoğlu, Değişim Grubu'nun yapılacak genel kurulda Erzurumlu iş adamı Mustafa Cihanbeylerde'yi desteklediklerini açıkladı.

Bunun üzerine söz alan Mustafa Cihanbeylerde, birlik beraberlik mesajları vererek, ilk işinin tüzük değişikliğine gidilerek, 2 dönemden fazla hiç kimsenin genel başkanlık yapamayacağını, kişilerin değil Erzurumluların hakim olacağı ve kurumsal bir yapı şeklinde yönetilecek bir federasyon oluşturacaklarını söyledi. Cihanbeylerde, "Mevcut genel başkan Muzaffer Okumuş'un da bu değişime destek vereceğine inanıyorum." dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:39 Kaynak: İHA

Muzaffer Okumuş, Ege, Güncel
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