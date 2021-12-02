ERZURUM DEVLET TİYATROSU 13 AY SONRA PRÖMİYER YAPACAK - Son Dakika

PANDEMİ sebebiyle en son 20 Eylü 2020'de prömiyer yapan Erzurum Devlet Tiyatrosu, 13 ay sonra 'Eskicinin Tazesi' oyunun prömiyeriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, İspanyol yazar Federico Garcia Lorca'nın 'Eskicinin Tazesi' oyunuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rejisörlüğünü Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz'ın yaptığı 13'ü oyuncu 30'a yakın kişinin görev aldığı oyunun dekorları Ankara'da yapıldı. Eskici ve karısının evlilikleri sonrası ortaya çıkan sorunları kimi zaman komik kimi zaman da trajik olarak ele alan, toplum baskısı sonrası şekillenen kadın - erkek çatışması, mahalle dedikodusuyla birleşerek trajik olaylara yol açmasının anlatıldığı oyun bugün akşam izleyiciyle buluşacak.

Provaların devam ettiği oyunla ilgili bilgi veren Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, 2021-2022 sezonunu Ekim ayında açan Erzurum Devlet Tiyatrosu pandemi dolayısıyla prömiyer yapamamıştı. En son prömiyerimizi 20 Eylül 2020'de yapmıştık. Fakat biz pandemi sonrası hemen sezonu eski oyunlarımızla açıp yolumuza devam ettik. Şimdi provasını yaptığımız oyunda 2 Aralık'ta seyircimiz ile buluşacak. İspanyol yazar Federico Garcia Lorca'nın yazmış olduğu 'Eskicinin Tazesi' oyununu hazırladık. Eskicinin Tazesini farklı bir çağdaş yorumuyla seyircimizle buluşturacağız. Müzikalitesini ve eğlence yönünü biraz daha artırarak seyircimize merhaba diyeceğiz. Oyunumuz bir ayakkabı tamircisi ve ondan biraz daha genç eşinin evlilikleri ile beraber tatlı atışmalarını sergilediğimiz bir oyun olacak. Pandemi dolayısıyla da biraz eğlence, müzikler, danslar katarak seyircimizin yaklaşık 90 dakika boyunca hoş vakit geçirmesini sağlayacağız diye konuştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak hazırladıkları oyunu Türkiye'nin dört bir yanında oynamaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, ilk turnelerinin aralık sonunda Zonguldak ve Adapazarı'nda olacağını bildirdi.

PANDEMİ SÜRECİ ACI ANILARLA GEÇTİ

Pandemi sürecinin kendileri için acı anılarla geçtiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi;

Pandemi herkes gibi bizler için de çok acı anılarla geçti. Çünkü bizler sahneye alışkın insanlarız. Yani bizler sahne ile var olan insanlarız. Bizler hayal kurup insanların hayaller kurmasına yardımcı olan insanlarız. Hayallerimiz sadece bizde kaldı, yalnız kaldık. Üretememenin vermiş olduğu duygularla o yalnızlığımızı zaman zaman telefonda arkadaşlarımıza görüşerek gidermeye çalıştık. Ama çok da ben pandemiye değinmek istemiyorum. Aslında geride kaldı, artık perdelerinizi açtık. Hayallerimizi seyirci ile buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.