Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimse" oyununun prömiyerini yapacak - Son Dakika
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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimse" oyununun prömiyerini yapacak

23.02.2022 16:13

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT) yarın "Hiç Kimse" oyununun dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT) yarın "Hiç Kimse" oyununun dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Kosta Kortidis'in yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği tek perdelik oyunda, hayatıyla yüzleşen ve ilk kez "Kimsin sen?" sorusunu yüksek sesle kendine soran kişinin psikolojik gerilim dolu hikayesi anlatılıyor.

Dekoru Emer Satı, kostümleri Gökçe Şener, ışık tasarımı Murat Yayla'ya ait oyunda, Sezai Yılmaz, Samet Talayman, Mücahit Boyraz, Eda Beril Geylek, Feride Ceyda Elkaya, Özlem Uslu, Ergenekon Cemil Başdoğan, Fırat Üste, Naim Hikmet Aksu, Burak Halit Günuğur, Mekselina Düğdü rol alıyor.

Yönetmen Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunun dünyada ilk kez Erzurum'da sahneleneceğini söyledi.

Kaygusuz, "Erzurum seyircisi çok şanslı çünkü oyuncu kadromuz seyirciyle ilk kez buluşacak. Oyunumuzun lokomotifi ve başrolünü Sezai Yılmaz yürütüyor. Aynı zamanda da bölge sanat yönetmeni. O yüzden hem ben hem de arkadaşlarım çok şanslı." dedi.

EDT Müdürü Sezai Yılmaz da perşembe, cuma ve cumartesi günleri seyircileri tiyatroyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok farklı bir tarzla seyircimizin karşısına çıkacağız. Uzun zamandır oynamadığımız bir tarz, psikolojik gerilim. Oyunda seyircimizi çok farklı bir atmosfere sokacağımıza inanıyoruz. Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak ekimin ilk haftası sezonu açıp hazirana kadar gösterimlerimizi sunuyoruz. Sonrasında turnelerimizle devam ediyoruz. Bölge tiyatrosu olarak yüzde 100 dolulukla seyircimizle buluşuyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Her yıl ortalama 65 bin civarında seyircimizi oyunlarımızla buluşturuyoruz."

Erzurum Devlet Tiyatrosu Hiç Kimse oyununun prömiyerini yapacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu Hiç Kimse oyununun prömiyerini yapacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu Hiç Kimse oyununun prömiyerini yapacak

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Devlet Tiyatroları, Sezai Yılmaz, Erzurum, Gökçe, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Hiç Kimse' oyununun prömiyerini yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimse" oyununun prömiyerini yapacak - Son Dakika
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