ERZURUM DEVLET TİYATROSU, 'HİÇ KİMSE' OYUNUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR - Son Dakika
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ERZURUM DEVLET TİYATROSU, 'HİÇ KİMSE' OYUNUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

23.02.2022 16:11

ERZURUM Devlet Tiyatrosu, (DT) Kosta Kortidis'in yazdığı 'Hiç Kimse' oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.

ERZURUM Devlet Tiyatrosu, (DT) Kosta Kortidis'in yazdığı 'Hiç Kimse' oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. Yönetmen Nesimi Kaygusuz, oyunun dünya prömiyerinin Erzurum'da yapılacağını belirtirken, DT Müdürü ve başrol oyuncusu Sezai Yılmaz, davetlilerin, nefesini tutarak 90 dakikalık oyunu izleyeceklerini söyledi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, 2021-2022 tiyatro sezonunda 3'üncü prömiyerini Kosta Kortidis'in kaleme aldığı 'Hiç Kimse' oyunuyla yapmaya hazırlanıyor. Nesimi Kaygusuz'un yönetmenliğini yapacağı oyunda Erzurum DT Müdürü Sezai Yılmaz ile birlikte 13 sanatçı rol alıyor. 14 Ocak'ta hazırlıkları başlayan oyunla 24 Şubat Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak oyunun yönetmeni Nesimi Kaygusuz ile Erzurum DT Müdürü Sezai Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

Erzurum DT salonunda oyunla ilgili bilgi veren yönetmen ve Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nesimi Kaygusuz, Hiç Kimse oyununu yeni bir ekiple sahneleyeceklerini söyledi. Oyunun dünya prömiyerinin yapılacağını belirten Kaygusuz, izleyicileri keyifli dakikalar beklediğini söyledi.

Yeni oyunu seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen başrol oyuncusu ve Erzurum DT Müdürü Sezai Yılmaz, psikolojik gerilim içeren oyunun 90 dakika film tadında olacağını söyledi. Oyunda Adam Ones'i canlandırdığını anlatan Yılmaz, "Adam Oner, kişilik bölünmesi yaşayan bir karakter olarak karşımıza çıkacak.Bu oyunda sanatçı kadromuza katılan 10 yeni arkadaşımız da ilk defa seyirciye merhaba diyecek" dedi. 14 Ocak'ta hazırlıklarına başladıkları oyunun dün seyircili genel prova yaptıklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Seyirci tam istediğimiz atmosfere soktuğumuzu düşünüyorum. Oyun sonrası konuşma fırsatı bulduğumuz seyirciler çok olumlu tepki verdi. Seyirciyle aradaki atmosferi iyi kurduk. Seyirciler, 'bazı yerlerde nefesimiz kesildi' dediler. Oyun süresince adeta bizimle beraber nefes alıp bizimle birlikte nefes verdiler. Seyirci, oyunun etkisinden uzun zaman kurtulamayacak. Oyunun bazı anlarında bizim de nefesimiz kesildi. Bazı yerlerde nefesimizi tuttuğumuz anlar oldu oyuncu olarak. Katarsis dediğimiz bir olgu var, seyircinin duygulardan arınması demek. Bu oyunla da o duygulardan arındıracağız seyirciyi, mutlu bir atmosferin içinde göreceğiz."

ERZURUM DEVLET TİYATROSU, 'HİÇ KİMSE' OYUNUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
ERZURUM DEVLET TİYATROSU, 'HİÇ KİMSE' OYUNUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
ERZURUM DEVLET TİYATROSU, 'HİÇ KİMSE' OYUNUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM DEVLET TİYATROSU, 'HİÇ KİMSE' OYUNUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR - Son Dakika


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