Erzurum Devlet Tiyatrosu "Kayıp El" adlı oyununu Ordulu izleyicilerle buluşturacak.
Martin McDonagh'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, Kuvvet Yurdakul'un yönettiği oyunda, Emrah Keskin, Abdullah Arif Atalay, Özlem Sak ve Oğuzhan Vartolioğlu rol alıyor.
Dekoru Özlem Karabay, kostümleri Elif Özhancı, ışık tasarımı Eser Dursun, müziği Fatih Veli Ölmez'e ait oyunda, çocukken serseriler tarafından eli kesilen Carmichael'in hikayesi anlatılıyor.
Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 15 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de izlenebilecek.